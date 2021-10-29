Суд вынес приговоры руководству ТЦ «Зимняя вишня»

Заводский районный суд Кемерова признал виновной бывшего директора компании, владевшей торговым центром «Зимняя вишня», по делу о пожаре. Дело Юлии Богдановой стало первым, именно ее называли главной обвиняемой.

Она была признана виновной по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщил ТАСС.

Богданову приговорили к 14 годам лишения свободы.

Также по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ были признаны виновными техдиректор «Зимней вишни» Георгий Соболев, управляющая торговым центром Надежда Судденок, охранник ТЦ Сергей Антюшин.

Соболева приговорили к 11 годам колонии, Судденок — к 13,5 года колонии, Антюшину дали восемь лет. Глава компании по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» Игорь Полозиненко был осужден на 6,5 года колонии. Инженера противопожарной системы в ТРЦ Александра Никитина приговорили к 5,5 года лишения свободы.

Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин был приговорен к шести годам колонии. За халатность при тушении ТРЦ пожарному Сергею Генину дали пять лет колонии.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Огонь распространился на самом верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые площадки. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них были дети.

Рассмотрение дела длится с мая 2019 года. Обвинения должны вынести восьмерым фигурантам.