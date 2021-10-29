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    29 октября 2021, 08:13

    Суд вынес приговоры руководству ТЦ «Зимняя вишня»

    Кемеровский суд вынес приговоры руководству ТЦ «Зимняя вишня» по делу о пожаре

    Ольга Назаркина, Юлия Булыгина

    Заводский районный суд Кемерова признал виновной бывшего директора компании, владевшей торговым центром «Зимняя вишня», по делу о пожаре. Дело Юлии Богдановой стало первым, именно ее называли главной обвиняемой.

    Суд вынес приговоры руководству ТЦ «Зимняя вишня»

    Она была признана виновной по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц, а также в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщил ТАСС.

    Богданову приговорили к 14 годам лишения свободы.

    Также по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ были признаны виновными техдиректор «Зимней вишни» Георгий Соболев, управляющая торговым центром Надежда Судденок, охранник ТЦ Сергей Антюшин.

    Соболева приговорили к 11 годам колонии, Судденок — к 13,5 года колонии, Антюшину дали восемь лет. Глава компании по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» Игорь Полозиненко был осужден на 6,5 года колонии. Инженера противопожарной системы в ТРЦ Александра Никитина приговорили к 5,5 года лишения свободы.

    Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин был приговорен к шести годам колонии. За халатность при тушении ТРЦ пожарному Сергею Генину дали пять лет колонии.

    Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Огонь распространился на самом верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые площадки. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них были дети.

    Рассмотрение дела длится с мая 2019 года. Обвинения должны вынести восьмерым фигурантам.