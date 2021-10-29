Первые сроки «Зимней вишни». За что приговорили охрану, пожарных и владельцев ТЦ

Суд вынес приговоры по делу о пожаре в «Зимней вишне». Это первое громкое решение по делу о гибели 60 человек в торговом центре. Суд оценил халатность, равнодушие и невнимательность к правилам безопасности сроками от пяти до 14 лет в колонии. «360» рассказывает, за что вынесли приговоры.

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В Заводском районном суд Кемерова прозвучали приговоры по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта 2018 года. Заблокированные пожарные выходы и отключенная сигнализация стоили жизни 60 человек. Большинством из них были дети.

Суд признал виновными восемь обвиняемых и приговорил их к срокам от пяти до 14 лет в колониях общего режима. Судья Николай Быданцев отметил, что не видит оснований назначать наказание без лишения свободы или заменять его на принудительные работы, сообщил «Коммерсант».

Наказание для управленцев

Главной обвиняемой стала бывшая гендиректор Кемеровского кондитерского комбината Юлия Богданова. Ее предприятие владело торгово-развлекательным комплексом и выступало его управляющей компанией. Богданову признали виновной в нарушении требований безопасности и противопожарных мер. Она получила 14 лет тюрьмы.

Аналогичное обвинение выслушала и гендиректор и владелец ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок, а также технический директор Кемеровского кондитерского комбината Георгий Соболев. Суд назначил им сроки чуть меньше, чем запрашивало обвинение: Надежду Судденок приговорили к 13,5 года лишения свободы вместо 14, Соболев получил 11 вместо 13 лет.

Директора компании «Системный интегратор», которая обслуживала систему пожарной безопасности в здании ТРЦ «Зимняя вишня», Игоря Полозиненко и сотрудника компании Александра Никитина суд приговорил к шести годам и 5,5 года лишения свободы. Они обвинялись в нарушении требований пожарной безопасности.

Вина охранника и пожарных

Охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин, заметив пожар, не предупредил людей о ЧП. Он аргументировал это тем, что его дело — охрана общественного порядка и с ним «не были проведены достаточные занятия, инструктажи», рассказал ТАСС. Более того, бывший полицейский Антюшин знал, что пожарная система оповещения не работала очень давно, рассказал «МК».

Как утверждают следователи, в тот день охранник и вовсе не следил за системой пожаротушения, не смотрел на мониторы и выключил систему оповещения за 15 минут до начала пожара. Когда начался пожар, он не стал вызвать 112 или эвакуировать людей, а просто сел в машину и уехал домой. Суд приговорил Антюшина к восьми годам лишения свободы.

Начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин проигнорировал сообщение о том, что спасти людей из кинозала на четвертом этаже «Зимней вишни» можно, добравшись туда кратчайшим путем — по лестнице у западного входа в ТРЦ. Генин направил свое звено по максимально дальнему маршруту, сообщил сайт СК РФ.

Это время стоило жизни 37 посетителям, находившимся в кинозале. Начальник караула получил пять лет лишения свободы. Бывшего начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина приговорили к шести годам лишения свободы. Коллеги последнего угрожали потерпевшим — об этом на суде рассказал руководитель следственной группы Рустам Габдулин.

Дополнение к приговору суда

Суд постановил зачесть всем арестованным один день пребывания под стражей как полтора дня колонии. Также Богдановой, Соболеву и Судденок на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с руководством и управлением в сфере оказания услуг. Полозиненко, Никитину, Генину и Бурсину на тот же срок запрещено заниматься деятельностью, связанной с обеспечением пожарной безопасности.

Адвокаты Богдановой, Судденок, Бурсина, Генина и Антюшина намерены обжаловать приговор суда. Адвокат Полозиненко отметил, что он и его подзащитный еще не определились с решением на этот счет, уточнила «Газета.ru».

Дела других фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» также рассматриваются в суде. Решения судей ждут экс-начальник инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова и ее сын Эдуард, начальник отдела Госстройнадзора Кемеровской области Светлана Шенгерей, совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский, бывшие начальник главка МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и главный госинспектор Кемерова по пожнадзору Григорий Терентьев, а также директор ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.