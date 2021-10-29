Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России по футболу

Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба забил 144-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Ему удалось обойти бывшего футболиста волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова.

Свой 144-й гол форвард забил во время игры против московского «Динамо». Встреча проходит в Санкт-Петербурге в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Во втором тайме Дзюба вышел на замену и отправил мяч в ворота команды соперников. Это произошло на 69-й минуте игры. Сейчас петербургская команда ведет со счетом 3:1.

Гол в ворота «Динамо» сделал Дзюбу лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Раньше это звание носил экс-футболист «Ротора» Веретенников. На счету спортсмена 143 мяча в чемпионате России.

Дзюба повторил рекорд Веретенникова по количеству забитых мячей 24 октября. Тогда он отправил в ворота московского «Спартака» свой 143-й мяч. Игра завершилась со счетом 7:1 в пользу «Зенита». Перед матчем Дзюба рассказал, что разговаривал с Веретенниковым на дне рождения Леонида Слуцкого. Во время беседы форвард пообещал, что догонит легенду футбола по числу голов.