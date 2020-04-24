Коронавирус в России и в мире. Главное на 24 апреля

Дома престарелых в России закрывают на карантин. Безработица в США стала как во времена Великой депрессии. Мусульман призывают молиться дома в Рамадан. Последняя информация о коронавирусе — в ежедневной сводке «360».

Коронавирус в России

По данным на утро 23 апреля, коронавирусом в России заразились 62 773 человека (+4774 за сутки), из них 555 умерли (+42 за сутки), 4891 выздоровел (+471).

Больше всего больных в Москве (33 940), Подмосковье (7278), Петербурге (2458), Нижегородской (1002), Мурманской (603), Ленинградской (576) областях, Коми (542) и Краснодарском крае (539).

За следующие сутки в Москве умерли 37 пациентов с COVID-19, общее число смертей в столице выросло до 325.

Источник фото: пресс-служба мэрии Москвы

Дома престарелых и психоневрологические интернаты закрывают на карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в семи регионах. COVID-19 обнаружили в 16 учреждениях. Вирус подтвердили у 457 проживающих.

В 29 субъектах Российской Федерации все интернаты уже закрыли вместе с сотрудниками, в 46 регионах карантин ввели в части учреждений — в тех городах, где много больных.

Некоторые регионы начали вводить цифровые пропуска по примеру Москвы и Подмосковья. В других решили посмотреть, что из этого получится. В Кремле заявили, что этот вопрос должен решать координационный совет при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Начальник петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун уволился после массового заражения коронавирусом курсантов. В Минобороны говорили, что заразились курсанты факультета подготовки врачей для иностранных армий и еще 55 курсантов других факультетов.

У мусульман 23 апреля начался священный месяц Рамадан. Верующих призвали молиться дома. Большинство мечетей в стране закрыты для посещения.

В больнице Златоуста Челябинской области коронавирус за сутки обнаружили у 44 врачей и пациентов. Один из корпусов закрыли на карантин. В соседнем Миассе вспышка коронавируса произошла в отделе полиции «Южный». Полицейские не выходят на работу и находятся на изоляции.

Самый богатый депутат Госдумы Григорий Аникеев (доход за 2018 год свыше 2,3 миллиарда рублей) в начале апреля купил 50 аппаратов ИВЛ для больниц Владимирской области. Выяснилось, что срок годности этой техники истек 15 лет назад. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сам Аникеев надеется, что его признают потерпевшим. На аппараты он потратил шесть миллионов рублей.

В дагестанском Дербенте заболели медсестры инфекционного отделения. Их положили лечиться в подсобке для сушки белья. В тесном помещении лежали восемь сотрудниц. После появления видео из больницы заведующую отделением Дербентской городской больницы уволили. Медсестер перевели в палаты. Местные власти заявили, что медсестры не работали с больными COVID-19, анализ на коронавирус у них не подтвердился.

Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых с минимальным первоначальным взносом 20%. Программа призвана помочь строителям во время эпидемии и будет действовать до ноября.

Коронавирус в мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует официальную статистику по коронавирусу, в мире COVID-19 заразились 2,7 миллиона человек, из них более 190 тысяч умерли, около 740 тысяч выздоровели.

Десятка стран по числу зараженных:

1. США (873 тысячи, 47,9 тысячи смертей);

2. Испания (213 тысяч, 22 тысячи смертей);

3. Италия (почти 190 тысяч, 25,5 тысячи смертей);

4. Франция (159,5 тысячи, 21,9 тысячи смертей);

5. Германия (152 тысячи, 5,4 тысячи смертей);

6. Великобритания (139 тысяч, 18,8 тысячи смертей);

7. Турция (101,8 тысячи, 2,5 тысячи смертей);

8. Иран (87 тысяч, 5,5 тысячи смертей);

9. Китай (83,9 тысячи, 4,6 тысячи смертей);

10. Россия (62,77 тысячи, 555 смертей).

В Китае, где в декабре прошлого года началась пандемия коронавируса, теперь фиксируют единичные случаи заболевания. В больницах остаются менее тысячи пациентов с COVID-19.

В штате Нью-Йорк стартовало большое исследование заболеваемости коронавирусом. В первой фазе тесты сделали трем тысячам жителей в 40 населенных пунктах. Антитела обнаружили почти у 14% жителей. Если выборка точно отражает заболеваемость в регионе, то коронавирусом только в этом штате заразились около 2,7 миллиона человек.

Британские рокеры The Rolling Stones посвятили новый сингл коронавирусу. Песню Living in a Ghost Town музыканты записали во время изоляции.

Чехия с 24 апреля отменила национальный карантин, действовавший больше месяца. До пятницы там можно было выбираться из дома только на работу, в аптеку или за продуктами. Сейчас люди могут свободно перемещаться и собираться группами до 10 человек.

На американском авианосце Theodore Roosevelt, коронавирус подтвердился у 840 членов команды, остальные 4098 не заразились. Каждый десятый моряк с COVID-19 (88 человек) уже вылечился, четверо проходят лечение в госпитале. Минимум один заразившийся умер. В конце марта на авианосце выявили первых заболевших. Капитан Бретт Крозье разослал рапорт с просьбой эвакуировать моряков. Документ попал в СМИ, капитана уволили. Подчиненные провожали его аплодисментами.

Безработица в США выросла до показателей времен Великой депрессии. Каждый пятый трудоспособный американец встал на биржу труда.