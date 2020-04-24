Еще 37 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Таким образом, общее число смертей от коронавирусной инфекции в городе выросло до 325.

Скончавшимся было от 37 до 86 лет. У большинства пациентов также были сопутствующие заболевания, среди которых атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет, отметили в штабе.

По данным на утро 23 апреля, в Москве было зарегистрировано почти 34 тысячи заболевших. Около 2,5 тысячи из них вылечились.

По словам столичного мэра Сергея Собянина, две трети умерших от коронавируса — это те, кто пытался лечиться самостоятельно.

25 марта власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавирусной инфекции лечиться дома. 23 апреля Собянин отметил, что лечение должно проходить под наблюдением врачей и лишь теми средствами, которые выписывают медики, «а не тем, что им знакомые посоветовали».