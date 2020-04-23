Дома престарелых и психоневрологические интернаты предложили закрыть на карантин

Психоневрологические интернаты и дома престарелых предложили закрыть на карантин на время пандемии. Это решили сделать после того, как коронавирус нашли у 457 человек в интернатах семи регионов России.

«Мы направили телеграмму во все регионы с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками этих организаций <…> Сейчас такой процесс идет, формируются сменные бригады на 14 дней из сотрудников этих организаций», — объявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции, ее цитирует ТАСС.

Баталина сообщила, что в 29 регионах дома престарелых уже закрыли полностью, в 46 — частично, еще в 23 регионах стационары пока готовятся к закрытию.

По ее словам, Минтруд рекомендовал повысить выплаты и ввести надбавки для тех сотрудников, которые уйдут на двухнедельный карантин в домах престарелых и психоневрологических интернатах. Баталина сказала, что выплаты можно будет обеспечить из средств резервных фондов.

Баталина подтвердила, что коронавирус нашли у 457 проживающих в 16 психоневрологических и других интернатах в России. Замминистра заметила, что появление вируса в интернатах было неизбежно. Она рассказала, что коронавирус «приносили» в стационары сотрудники или сами проживающие, которые часто перед этим проходили лечение в больницах.

В России, по информации на 23 апреля, больше 62 тысяч случаев заражения коронавирусом.