Систему цифровых пропусков захотели ввести в 21 российском регионе. Оказалось, что готовы далеко не все

Пропускной режим планируют ввести в 21 регионе России. Власти территорий сами подали заявки на внедрение документов, регулирующих выход из дома. По какому принципу это будет работать в российских регионах и готовы ли за пределами московского региона к новым мерам?

С идеей распространить пропускной режим по всей России выступил мэр Москвы Сергей Собянин. В столице и Московской области с 13 апреля действуют ограничения на перемещение: чтобы выйти на улицу по личным делам за пределы района (то есть когда нужно ехать на общественном или личном транспорте), нужно оформить электронный пропуск. В нем указывается адрес отправления, конечная точка и другие данные. Документ можно брать дважды в неделю, выдается он на сутки.

Также существуют рабочие пропуска — их выдает работодатель в случае, если нахождение сотрудника на рабочем месте необходимо.

С 22 апреля камеры видеофиксации и турникеты в метро подключили к отслеживанию водителей и пешеходов без пропусков. Устройства снимают номер автомобиля или считывают идентификатор проездного для общественного транспорта. Если пропуска нет — штраф четыре тысячи рублей. В случае повторного нарушения — пять тысяч.

На сайте Минкомсвязи анонсировали, что ограничительные меры распространятся еще на 21 регион. К платформе в рамках первой очереди планируют подключить Костромскую, Тульскую, Тамбовскую, Ярославскую, Владимирскую, Белгородскую и Орловскую области. Со следующей недели систему также собираются внедрить в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Пока далеко не все регионы определились, в каком формате будет работать система. Но некоторая информация уже есть. Оказывается, даже не каждая из указанных областей готова на введение таких ограничений. Но есть и те, где уже ввели пропускной режим, но сделали это не так, как в Москве.

Костромская область

В администрации Костромской области опровергли данные, что в регионе введут цифровые пропуска. Власти отметили, что они действительно направляли заявку в Минкомсвязи, но только для того, чтобы протестировать систему.

То есть область готова проверить, будет ли работать такой формат, но пока не собирается внедрять этот опыт.

Свердловская область

В майские праздники пропуска введут в Свердловской области. Однако на дачные участки жители смогут ездить без документов, но при условии, что люди останутся там на весь период выходных.

Власти прорабатывают вопрос, в каком виде пропуска будут выдаваться — в бумажном или цифровом варианте. Также определится круг предприятий, которые будут работать в период ограничений.

Орловская область

Этот субъект попал в число регионов, где систему должны внедрить в первую очередь. Однако оказалось, что власти не готовы так быстро задействовать новую меру. Пропуска введут только «в исключительной ситуации».

«На данный момент таких решений не принималось. Мы проинформировали Минкомсвязь о готовности в случае необходимости использовать сервис „Госуслуги СТОП Коронавирус“, а не разрабатывать собственный продукт или приобретать его аналогию», — сказал советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев.

Красноярский край

В регионе с 21 апреля начали действовать цифровые пропуска. На территории работают около 13 тысяч компаний со 135 тысячами сотрудников. Теперь для передвижения по городу им нужен электронный документ.

В Красноярском крае действуют штрафы за нарушение режима самоизоляции: для физических лиц — три тысячи рублей, для должностных — до 30 тысяч, а компаний — до 200 тысяч рублей.

Власти края создали инструкцию, в которой отражены случаи, когда можно и нельзя выходить из дома без пропуска. Например, без документа можно ходить в магазин, гулять с собакой, выносить мусор, обращаться за экстренной медицинской помощью, гулять с грудными детьми, заниматься спортом и посещать правоохранительные органы по повесткам.

Пропуск необходим в следующих случаях: для посещения несовершеннолетних детей, если они живут отдельно от одного из родителей; больных и пожилых родственников, которым нужна помощь; для сопровождения человека, который должен работать, но нуждается в помощи при перемещении; для участия в похоронах; поездок на дачу; посещения адвокатов.

Получить пропуск можно на специальном сайте, указав маршрут и причину выхода. На свои телефоны люди получат сообщение с номером или QR-код. Документ можно оформлять дважды в сутки.

Республика Коми

В регионе 22 апреля утвердили порядок выдачи электронных пропусков. Они предназначены для сотрудников предприятий, организаций, учреждений, деятельность которых не приостановлена в республике. Документы позволяют передвигаться по территории в период действия режима повышенной готовности для поездок, в том числе на работу.

Пропуск оформляет работодатель, заполняя форму на платформе «Пропускная система». Судя по сайту, самостоятельно сделать одноразовый пропуск, как в Москве, невозможно. В подписи говорится, что система предназначена для оформления цифрового документа людям, которые едут к месту работы, и форма заполняется исключительно работодателем.

Ростовская область

В регионе уже начала работать пропускная система. Ранее на территории действовал добровольный режим самоизоляции, но ограничительные меры усилили.

Электронные документы получила треть работающего населения Ростова-на-Дону, или 279,5 тысячи. Пропуска будут действовать с 23 апреля по 15 мая.

Вид на Ростов-на-Дону / Источник фото: РИА «Новости» / Константин Чалабов

Пензенская область

Губернатор региона Иван Белозерцев заявил, что не исключает введение пропусков, потому что люди продолжают нарушать важные рекомендации. Ведь число зараженных коронавирусом в области увеличивается с каждым днем. 23 апреля оно достигло 211 человек. Это при том, что в среду, 22 апреля, их было 196, а во вторник — 180.

«У нас продолжают работу некоторые предприятия и организации, но машины на улицах города продолжают ездить не только во время начала и конца рабочего дня, но и в другое. Люди куда-то едут, несмотря на просьбы соблюдать режим самоизоляции», — сказал Белозерцев и подчеркнул, что если ситуация с коронавирусом ухудшится, то цифровые документы введут незамедлительно.

Челябинская область

В этом регионе планируют ввести электронные пропуска также в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Пропуск можно будет оформить на портале госуслуг или позвонив в кол-центр. В документе укажут ПИН-код из 11 цифр.

Заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин подчеркнул, что пропуска бесплатные и если кто-то предлагает жителю купить его, то это мошенник.

На первом этапе предусмотрены только четыре цели получения пропуска: для поездки на работу, в поликлинику или больницу, смены места изоляции и в личных целях. Этот список дополнят при необходимости.

Отказались вводить

Власти Хабаровска отказались вводить пропуска. Ограничения не планируются и в Брянской области, потому что в регионе, в отличие от Москвы и Подмосковья, нет камер. То есть контроль за пропускным режимом осуществлять почти нереально.

Курская область также отказалась вводить цифровые пропуска. Как объяснили в администрации региона, население и власти не готовы финансово возложить на себя такие ограничения. В то же время в области продолжают действовать бумажные маршрутные листы.

«Цифровые пропуска действительны только для современных смартфонов и планшетов. Кроме того, в распоряжении полицейских, которые будут проверять эти пропуска, также должна быть современная техника. По этим причинам развертывание системы цифровых пропусков у нас в области пока приостановлено, но мы продолжаем отслеживать ситуацию и при необходимости оперативно вернемся к этому вопросу», — пояснил ситуацию председатель комитета информации и печати администрации региона Денис Михайлов.