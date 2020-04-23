Начальник Военмеда в Петербурге уволился из-за коронавируса в академии

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун уволился из-за заражения коронавирусом курсантов. В Минобороны сообщили, что в учебном заведении COVID-19 заболели не меньше 55 человек.

«Были допущены просчеты в организации барьерных и профилактических мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий, что привело к инфицированию части курсантов», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны.

В академии провели инспекцию, по результатам которой Фисуна отстранили от должности начальника учебного заведения.

В то же время в Минобороны объявили, что в течение двух месяцев в академии реализовали практически в круглосуточном режиме комплекс мер по профилактике коронавируса. На базе академии сделали специализированный инфекционный центр для оказания помощи военнослужащим и гражданским лицам. Подготовили отделения и лаборатории для обсервации, создали запас лекарств и средств защиты.

В начале недели в Минобороны подтвердили, что в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий нашли коронавирус. В ведомстве рассказали, что положительный результат дали тесты у еще 55 курсантов других факультетов.

Кроме того, известно, что коронавирус нашли у воспитанников Нахимовского военно-морского училища и Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.