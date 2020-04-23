Глава Дербента отреагировал на самолечение медсестер в подсобках
Он сообщил на своей странице в Instagram, что уже поговорил с главврачом Дербентской ЦГБ Абдулкафаром Шихмагомедовым. Тот подтвердил, что часть младшего персонала почувствовала себя плохо и организовала импровизированнную палату в подсобном помещении. Медсестры работали в отделении, где находились люди с вирусными заболеваниями. Пациенты с СОVID-19 проходят лечение в другом месте.
У девушек уже взяли анализ на коронавирус. Результат оказался отрицательным. Теперь сестры лечатся в другом медучреждении.
«По итогам проверки заведующую инфекционным отделением отстранили от работы, выговоры получили инфекционист и заместитель главного врача по лечебной работе», — заявил глава Дербента.
По последним данным, в Дагестане зарегистрировано 417 случаев заражения коронавирусом. Болезнь побороли 43 человека, еще 11 умерли. Среди жертв вируса оказалась 27-летняя беременная женщина из Хасавюрта. Ее госпитализировали на вертолете в больницу Махачкалы. Однако медики не смогли ее спасти.