Глава Дербента отреагировал на самолечение медсестер в подсобках

В соцсетях появилось видео, на котором медсестры Дербентской центральной городской больницы самостоятельно лечились от ОРВИ в кладовке. Причем в этом медучреждении находятся пациенты с COVID-19. На ситуацию отреагировал мэр города Хизри Абакаров.

Он сообщил на своей странице в Instagram, что уже поговорил с главврачом Дербентской ЦГБ Абдулкафаром Шихмагомедовым. Тот подтвердил, что часть младшего персонала почувствовала себя плохо и организовала импровизированнную палату в подсобном помещении. Медсестры работали в отделении, где находились люди с вирусными заболеваниями. Пациенты с СОVID-19 проходят лечение в другом месте.

У девушек уже взяли анализ на коронавирус. Результат оказался отрицательным. Теперь сестры лечатся в другом медучреждении.

«По итогам проверки заведующую инфекционным отделением отстранили от работы, выговоры получили инфекционист и заместитель главного врача по лечебной работе», — заявил глава Дербента.

По последним данным, в Дагестане зарегистрировано 417 случаев заражения коронавирусом. Болезнь побороли 43 человека, еще 11 умерли. Среди жертв вируса оказалась 27-летняя беременная женщина из Хасавюрта. Ее госпитализировали на вертолете в больницу Махачкалы. Однако медики не смогли ее спасти.