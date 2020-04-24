Около 3 млн нью-йоркцев могут иметь антитела к коронавирусу

В штате Нью-Йорк провели исследования среди трех тысяч человек. Наличие антител к коронавирусной инфекции выявилось у 13,9% граждан.

Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо в Twitter.

«Мы провели самое крупное, всеобъемлющее исследование в штате Нью-Йорк, чтобы выяснить показатель инфицирования <… > У нас есть около трех тысяч тестов <…> Исследования проводились в продуктовых магазинах и т. д., то есть мы тестируем людей, которые не сидят дома», — рассказал Куомо на пресс-конференции.

Он отметил, что тестирование проводилось в 19 округах, в 40 населенных пунктах штата. По словам губернатора, подобные результаты позволяют предположить, что 2,7 миллиона человек в штате могли переболеть коронавирусом.

«13,9% дали положительный результат на наличие антител. Это означает, что это люди, которые были заражены и у них выработались антитела для борьбы с инфекцией. Как это влияет на цифры? Если показатель 13,9% от населения, около 2,7 миллиона человек заразились», — заявил он.