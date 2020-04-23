Безработица в США выросла до показателей Великой депрессии

С 13 марта, когда в США объявили режим ЧС из-за пандемии коронавируса, за пособием по безработице обратились более 26 миллионов американцев. Уровень безработицы в стране превысил 20%, что является максимальным показателем с 1934 года.

Тридцатые годы в США традиционно называют временем Великой депрессии. Кризис, начавшийся в октябре 1929-го с обвала на биржах, продолжался до 1939 года. Самым острым был период с 1929 по 1933 годы. В 1933-м зафиксировали самый высокий в истории государства показатель безработицы — 24,9%.

По данным Минтруда США, за прошлую неделю заявки на получение пособия по безработице оставили более 4,3 миллиона человек. Общее число безработных, по мнению аналитиков, превышает 33 миллиона человек. В этом случае уровень безработицы составляет 20,6%, рассказал CNBC экономист Capital Economics Пол Эшворт.

По его прогнозам, через две недели, когда опубликуют официальный отчет об уровне безработицы в США, она достигнет 23%.