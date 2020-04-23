Более 93% больных COVID-19 в Китае вылечились

В Китае ежедневно уменьшается число коронавирусных больных. Снижается как число локальных, так и ввозных случаев заражения. В больницах сейчас находятся менее тысячи пациентов.

Выздороветь удалось уже 93,2% зараженных китайцев, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Умерли 5,59% инфицированных.

На территории материкового Китая подтвержденных случаев заражения 82 798. Врачи выписали уже 77 207 пациентов — они полностью выздоровели.

С начала эпидемии по стране, кроме провинции Хубэй, зарегистрировали 14 670 больных COVID-19. Из них 120 скончались. Показатель смертности составил 0,81%. В очаге эпидемии — Хубэе — коронавирусом заразились 68 128 человек, погибли 4512 инфицированных. Смертность при этом равнялась 6,62%. В Ухане летальность коронавируса достигла 7,68%.

В целом по стране во время эпидемии от COVID-19 погибли 4632 человек, средний уровень смертности — 5,59%.

Вспышка неизвестной пневмонии в Ухане началась в декабре 2019 года. Ее возбудителем стал новый коронавирус. Заболеванию присвоили официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии коронавируса. Спустя две недели в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР заявили, что Пекину удалось остановить распространение инфекции в стране.