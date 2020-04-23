Челябинский губернатор назвал очаг вируса в Златоусте следствием ошибок врачей
«Расследуя ситуацию, мы видим, что такое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи. Сейчас Роспотребнадзор будет проводить свое эпидрасследование», — сказал Текслер.
Он заявил, что, скорее всего, по этому очагу будут подтверждаться и другие случаи коронавируса.
«Взяты анализы у максимального количества людей, которые контактировали с пациентами и врачами. Больничный корпус закрыт на карантин», — подчеркнул на брифинге губернатор.
Вспышку коронавирусной инфекции обнаружили в одном из корпусов городской больницы Златоуста. Тесты выявили 44 зараженных. В ближайшее время больницу и места жительства больных дезинфицируют.
«Выводы должны быть сделаны не только в Златоусте, но и во всех муниципалитетах области. Коронавирус ошибок не прощает», — заявил на своей странице в Instagram Текслер.
Ранее Ura.ru сообщало, что в Челябинской области — 173 зараженных коронавирусом. Все они лечатся в больницах Челябинска, Магнитогорска и Миасса.