Правительство утвердило льготную ипотеку под 6,5% годовых

Программа действует с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. Всего на нее выделили 740 миллиардов рублей. Льготные кредиты будут выдавать, пока банки не израсходуют эти средства (государство компенсирует банкам разницу между 6,5% и рыночной ипотечной ставкой).

Условия ипотеки:

— кредит выдается в рублях;

— заемщик должен быть гражданином России;

— ставка не выше 6,5% будет действовать на весь срок ипотеки;

— максимальная сумма кредита — восемь миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и три миллиона рублей в остальных регионах страны;

— минимальный первоначальный взнос составит 20%.

16 апреля о льготной ипотеке объявил президент Владимир Путин. Это одна из мер поддержки строительной отрасли.