    23 апреля 2020, 23:00

    Правительство утвердило льготную ипотеку под 6,5% годовых

    Кирилл Фролов

    Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Постановление появилось на сайте правительства.
    Правительство утвердило льготную ипотеку под 6,5% годовых

    Программа действует с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. Всего на нее выделили 740 миллиардов рублей. Льготные кредиты будут выдавать, пока банки не израсходуют эти средства (государство компенсирует банкам разницу между 6,5% и рыночной ипотечной ставкой).

    Условия ипотеки:

    — кредит выдается в рублях;

    — заемщик должен быть гражданином России;

    — ставка не выше 6,5% будет действовать на весь срок ипотеки;

    — максимальная сумма кредита — восемь миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и три миллиона рублей в остальных регионах страны;

    — минимальный первоначальный взнос составит 20%.

    16 апреля о льготной ипотеке объявил президент Владимир Путин. Это одна из мер поддержки строительной отрасли.