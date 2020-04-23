«Общинами будут наши семьи». Муфтий Подмосковья призвал молиться дома во время Рамадана

Рамадан начнется в четверг, 23 апреля, после захода солнца в 19:55 по Москве. Муфтий подчеркнул важность совершения вечерних трапез разговения и молитв дома, не нарушая режима самоизоляции.

«Да, мы не можем пока совершать коллективные поклонения в мечетях, но мы можем это делать в наших домах. И нашими общинами будут наши семьи», — сказал Аббясов.

Во время священного месяца Рамадан все мусульмане постятся и усиленно молятся в течение 30 дней. Из-за пандемии они не смогут посетить мечети, однако послушать проповеди удастся онлайн.

А Совет улемов постановил раньше обычного срока выплатить милостыню нуждающимся членам общины — закят. В условиях пандемии исламские священноначальники отнесли к ним еще самозанятых, оставшихся без работы.

В начале марта Верховный муфтий России Талгат Таджуддин призвал временно закрыть мечети страны из-за коронавируса. Он назвал карантин «оправданным» и предложил ввести его в городах и селах.

Также на сайте Духовного управления мусульман разместили обращение к верующим.