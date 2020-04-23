    23 апреля 2020, 14:26

    «Общинами будут наши семьи». Муфтий Подмосковья призвал молиться дома во время Рамадана

    Анастасия Аброськина, Ирина Люлина

    По случаю наступления Рамадана муфтий Подмосковья Рушан Аббясов призвал всех мусульман молиться дома, соблюдая самоизоляцию. Он записал видеообращение.
    «Общинами будут наши семьи». Муфтий Подмосковья призвал молиться дома во время Рамадана

    Рамадан начнется в четверг, 23 апреля, после захода солнца в 19:55 по Москве. Муфтий подчеркнул важность совершения вечерних трапез разговения и молитв дома, не нарушая режима самоизоляции.

    «Да, мы не можем пока совершать коллективные поклонения в мечетях, но мы можем это делать в наших домах. И нашими общинами будут наши семьи», — сказал Аббясов.

    Во время священного месяца Рамадан все мусульмане постятся и усиленно молятся в течение 30 дней. Из-за пандемии они не смогут посетить мечети, однако послушать проповеди удастся онлайн.

    А Совет улемов постановил раньше обычного срока выплатить милостыню нуждающимся членам общины — закят. В условиях пандемии исламские священноначальники отнесли к ним еще самозанятых, оставшихся без работы.

    В начале марта Верховный муфтий России Талгат Таджуддин призвал временно закрыть мечети страны из-за коронавируса. Он назвал карантин «оправданным» и предложил ввести его в городах и селах.

    Также на сайте Духовного управления мусульман разместили обращение к верующим.