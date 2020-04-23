Плюс 4774 за сутки: число зараженных коронавирусом в России перевалило за 62 000

В России растет число больных COVID-19. Только за минувшие сутки их прибавилось на 4774. Теперь зараженных уже 62 773, уточнил оперштаб Москвы.

Новые случаи инфекции подтвердили в 81 регионе страны. У 47,8% заразившихся клинических проявлений болезни не было. Больше всего их в столице (1959), на втором месте — Московская область (688). Выздоровел еще 471 человек, всего поправившихся 4891. Смертельных случаев по стране 555 (+42 за последние 24 часа).

Медики сделали свыше 2,4 миллиона тестов на коронавирус. Врачи наблюдают за 151 тысячей человек, у которых подозревают COVID-19.

В Подмосковье на 23 апреля провели 193 969 анализов на наличие нового вируса в организме. Исследования делают в том числе тем, кто прибыл из неблагополучных по эпидемиологической ситуации стран.

Тесты на коронавирус делают на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые люди могут сдать анализ на CJVID-19 в негосударственных учреждениях.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. Ее возбудителем стал новый тип коронавируса. Инфекция давно распространилась по миру, зараженных более 2,6 миллиона человек.

Вирусологи выяснили, что вирус воздействует на самые глубокие структуры легких. Из-за COVID-19 начинается анемия. Оба фактора приводят к тому, что кровь не насыщается кислородом.