Кремль отдал регионам право принимать решения о цифровых пропусках

Решение о том, вводить или нет цифровые пропуска в регионах, должен принимать оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Такие вопросы не стоят на повестке дня у Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не вопрос Кремля, это вопрос координационной комиссии, вопрос штаба, который ведет борьбу с распространением коронавируса», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, насколько правильным было бы распространить пропускной режим на российские регионы. Пока он работает в Москве и Подмосковье. Его ввели в середине апреля для сдерживания распространения 2019-nCoV.

Цифровые пропуска должны получать люди, которые собираются выехать в город по работе или по личным делам. Спецпропуска действуют на передвижение в личном или общественном транспорте.

Ранее с идеей ввести пропускной режим по всей стране выступил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, это позволит контролировать передвижение людей на самолетах, поездах, а также на междугородних и межрегиональные автобусах.