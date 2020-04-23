Депутат посчитал себя жертвой в деле о просроченных аппаратах ИВЛ

Григорий Аникеев поддержал возбуждение уголовного дела о поставке просроченных аппаратов ИВЛ во владимирскую больницу № 6. Депутат надеется, что его признают потерпевшим. Ведь именно он пожертвовал деньги на покупку.

«Я искренне хотел помочь и выделил средства. Техника была поставлена в больницу по рекомендации главврача. Областные власти были в курсе — аппараты забирали сотрудники департамента здравоохранения», — заявил он. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, он не снимает с себя ответственности за то, что доверился больнице. В партии «Единая Россия» напомнили, что благотворительный фонд Аникеева две недели назад сообщил о покупке 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Их передали департаменту здравоохранения Владимирской области, оттуда они попали в больницу.

Однако позже СМИ выяснили, что срок годности этой техники вышел еще 15 лет назад. На закупку ушло шесть миллионов рублей. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело об обращении фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий.

Власти Владимирской области заявили, что не отправляли в больницу № 6 Владимира просроченные аппараты искусственной вентиляции легких. Чиновники подчеркнули, что вся техника в медучреждениях работает исправно.