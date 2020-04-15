Коронавирус в России и в мире. Главное на 15 апреля

Количество заражений коронавирусом в мире превысило 1,95 миллиона человек. Общее число жертв составляет 125 476. Больше всего заболевших и смертей в США — 602 тысячи жителей заражено, свыше 25 тысяч погибло. ВОЗ сообщила, что мир еще не достиг пика заражения. Ученые смогли найти уязвимое место инфекции. Главные новости о коронавирусе — в материале «360».

В России

В России количество случаев заражения коронавирусной инфекции превысило 21 тысячу. 170 человек погибли.

Тест на антитела к коронавирусу нового типа поступит в российские серологические лаборатории в течение 10 дней. После того как ограничительные меры будут сняты, тест передадут и в частные лаборатории.

ЕГЭ могут снова перенести. Решение примут после майских праздников исходя из ситуации с коронавирусом.

С 15 апреля жители Москвы и Подмосковья смогут передвигаться только при наличии специального электронного пропуска. Его можно оформить несколькими способами: скачать приложение или заполнить форму на портале госуслуг.

При этом за сутки в Москве уже оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков. Около 900 тысяч из них аннулируют. Первичные проверки показали, что во многих случаях люди указывали недостоверные или неверные сведения.

В Калининградской области также ввели обязательные разрешения для передвижения граждан. Находиться на улице жителям можно только при условии, если у них при себе есть справка от работодателя.

В Новосибирске запустили производство экспресс-тестов на выявление коронавируса. Первые партии уже отправили в регионы. Анализ занимает всего 40 минут. Точность результата более 94%.

На Урале волонтерам, помогающим пенсионерам во время карантина, выдали шесть машин Hyundai. Благодаря этому волонтеры смогут быстрее разводить продукты и лекарства по разным городам и поселкам области.

Власти Ямала ввели запрет на посещение кладбищ из-за пандемии коронавируса. Посещать их разрешили лишь для захоронения погибших без массовых церемоний.

В мире

В Саудовской Аравии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 435 человек. Общее число зараженных составляет 5369 человек.

В Испании 28 врачей погибли от коронавируса. Из-за высокой загрузки медики массово болеют инфекцией. Всего зафиксировано 26 672 случая среди врачей.

В Европе карантинный режим начали ослаблять в некоторых странах. В Италии открываются непродовольственные магазины. Жителям увеличили дистанцию от дома. Теперь можно отходить не на 100, а на 200 метров. Социальная дистанция пока остается. В Дании работают школы, сняты ограничения на передвижение по городу. В Испании открылись заводы и стройки.

Пока весь мир борется с пандемией — Северная Корея не сообщила ни об одном случае заражения коронавирусом, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

В Японии снизили зарплату депутатам в знак солидарности с гражданами страны. Сэкономленные деньги власти отправят на компенсацию населению, пострадавшему от коронавируса.

В Турции погиб глава Независимой партии, после заражения коронавирусом. Политик провел в больнице четыре дня. Затем его состояние ушудшилось. Врачи не смогли его спасти. Ему было 73 года.

В Индии жители отрубили мечом руку полицейскому. Граждане нарушили карантин, а когда правоохранитель попросил предъявить пропуск –атаковали его. Врачам удалось спасти конечность потерпевшего.

Карантин в стране продлили до 3 мая.