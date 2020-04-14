Карантинные меры начали отменять в Европе
Режим карантина начали ослаблять в некоторых странах Европы, в частности в Италии и Франции. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
В Италии открываются непродовольственные магазины. Также жителям разрешают отходить от дома не на 100, а на 200 метров. Социальную дистанцию пока не отменили.
Также ограничения снимают и в Австрии. Если ситуация не станет хуже, с 1 мая в стране откроются не только магазины, но и все остальные заведения, например, торговые центры и парикмахерские.
В Дании работают школы, сняты ограничения на передвижение по городу. В Испании открылись заводы и стройки.