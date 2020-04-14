ЕГЭ могут снова перенести после майских праздников

Даты проведения единого государственного экзамена могут передвинуть на более поздний срок. Решение примут после майских праздников исходя из ситуации с коронавирусом.

«Если ситуация будет ухудшаться, мы это будем знать в ближайший месяц. После майских праздников примерно мы выслушаем все рекомендации, в том числе штаба по распространению коронавирусной инфекции, и будем принимать соответствующие решения», — цитирует РИА «Новости» врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

При этом он добавил, что сами задания экзаменов изменять не будут. Старшеклассники проходят всю необходимую программу в первых учебных четвертях. Последняя четверть отводится для повторения усвоенного материла. Более того, ученики продолжают обучение в режиме самоизоляции дистанционно.

Российских школьников перевели на удаленное обучение в конце марта. Такие меры власти приняли для недопущения распространения коронавируса. Учащиеся должны были начать сдавать ЕГЭ в мае, но экзамены перенесли на начало июня. Первыми пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике.