Тест на антитела к коронавирусу поступит в российские лаборатории в ближайшие дни

Тест на антитела к коронавирусу нового типа будет доступен в российских серологических лабораториях в течение 10 дней. Об этом 14 апреля заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В течение 10 дней тест-система будет доступна для лабораторий Российской Федерации, для любой серологической лаборатории, которая проводит исследования крови», — отметил он в эфире «Первого канала».

Горелов добавил, что после того как ограничительные меры будут сняты, тест передадут и в частные лаборатории.

О начале такого тестирования накануне сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова в первую очередь на антитела к 2019-nCoV проверят московских врачей, чтобы понять, кто из них уже переболел коронавирусом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что вирусологи назвали дату появления вакцины от 2019-nCoV — минимум через полтора года. Такой большой срок обусловлен необходимость точно удостовериться, что препарат не навредит организму человека.

По последним данным, в России заражены коронавирусом нового типа 21 102 человек. Жертвами COVID-19 стали 170 инфицированных, 1 694 пациентам удалось выздороветь. Страны всего мира вводят ограничительные меры для борьбы с пандемией. Число заразившихся уже превысило отметку в 1,9 миллиона человек, более 120 тысяч погибло.