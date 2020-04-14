Глава Независимой партии Турции погиб после заражения коронавирусом

Баш сдал тест на наличие коронавирусной инфекции и получил положительный результат. Политика доставили в больницу, где он провел четыре дня.

В понедельник состояние главы партии ухудшилось, поэтому его подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, сохранить жизнь Баша не удалось.