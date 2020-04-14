Глава Независимой партии Турции погиб после заражения коронавирусом
Лидер турецкой Независимой партии Хайдар Баш скончался после заражения коронавирусом. На момент смерти ему было 73 года. Об сообщила газета «Известия» со ссылкой на телеканал CNN Turk.
Баш сдал тест на наличие коронавирусной инфекции и получил положительный результат. Политика доставили в больницу, где он провел четыре дня.
В понедельник состояние главы партии ухудшилось, поэтому его подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, сохранить жизнь Баша не удалось.