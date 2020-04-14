Жители Индии лишили сотрудника полиции руки

Происшествие случилось в индийском городе. Известно, что сотрудник правоохранительных органов во время дежурства остановил автомобиль. Он потребовал предъявить пропуск, который необходим для поездок во время карантина.

Однако пассажиры машины напали на полицейского и его коллегу. Одного из них ранили в спину, а другому злоумышленники мечом отрубили руку.

Врачам удалось восстановить конечность потерпевшего. Преступников задержали.