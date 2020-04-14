Жители Индии лишили сотрудника полиции руки
Жители Индии нарушили режим карантина и атаковали полицейского. Сотруднику полиции отрубили руку мечом. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
Происшествие случилось в индийском городе. Известно, что сотрудник правоохранительных органов во время дежурства остановил автомобиль. Он потребовал предъявить пропуск, который необходим для поездок во время карантина.
Однако пассажиры машины напали на полицейского и его коллегу. Одного из них ранили в спину, а другому злоумышленники мечом отрубили руку.
Врачам удалось восстановить конечность потерпевшего. Преступников задержали.