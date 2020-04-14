Новое ограничение из-за коронавируса установили на Ямале
Руководство Салехарда, Муравленко и Надымского района ввело запрет на посещение кладбищ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на столичной мэрии ЯНАО.
«Для сохранения режима самоизоляции жителям города не рекомендуется посещать кладбища для поминовения погребенных родственников», — пояснили в пресс-службе администрации Салехарда.
Кладбища закрыли также в Надыме и Муравленко. Посещать их территории разрешат лишь для захоронения погибших, при этом от массовых церемоний следует отказаться.