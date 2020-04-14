Новое ограничение из-за коронавируса установили на Ямале

«Для сохранения режима самоизоляции жителям города не рекомендуется посещать кладбища для поминовения погребенных родственников», — пояснили в пресс-службе администрации Салехарда.

Кладбища закрыли также в Надыме и Муравленко. Посещать их территории разрешат лишь для захоронения погибших, при этом от массовых церемоний следует отказаться.