Зарплату японских депутатов сократили в знак солидарности с народом

В парламенте сообщили, что страна переживает тяжелое время. И сейчас депутаты должны быть вместе с народом, как говорит «Экспресс газета».

В месяц каждый депутат получает по одному миллиону 294 тысяч иен (почти 12 тысяч долларов). После сокращения зарплаты вырученные средства направят на компенсации и выплаты населению в связи с потерями от различных ограничений, связанных с распространением инфекции.