Москвичи оформили 3,2 миллиона пропусков. Из них аннулируют почти треть
Недействительными признают около 900 тысяч электронных документов, уточнил оперштаб Москвы. Среди неточностей написание фамилий с цифрами, некорректные номера паспортов, неверно заполненные поля ИНН.
«Мы убедительно просим горожан не оформлять пропуска „просто так“, для галочки или „на всякий случай“», — обратился к москвичам глава столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Он подчеркнул, что во время распространения коронавируса необходимо соблюдать рекомендации врачей. Людям стоит по возможности оставаться дома и не нарушать правила самоизоляции.
Пропуска в столице выдают по заявительному принципу, но сведения — в том числе и данные о работодателе — потом проверяют. Если выясняется, что сведения введены неправильно или недостоверны, то документ аннулируют. Граждан, которые указали недостоверные данные, привлекут к административной ответственности.
Проверять цифровые пропуска начнут с 15 апреля. Их необходимо получить, чтобы передвигаться по Москве на личном, служебном или общественном транспорте. Пешеходам пропуска не нужны, однако они должны помнить о необходимости соблюдать введенные московскими властями правила и ограничения.