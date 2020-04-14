Москвичи оформили 3,2 миллиона пропусков. Из них аннулируют почти треть

За сутки в Москве оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков. Первичные проверки показали, что во многих случаях люди указывали недостоверные или неверные сведения. Такие пропуска аннулируют.

Недействительными признают около 900 тысяч электронных документов, уточнил оперштаб Москвы. Среди неточностей написание фамилий с цифрами, некорректные номера паспортов, неверно заполненные поля ИНН.

«Мы убедительно просим горожан не оформлять пропуска „просто так“, для галочки или „на всякий случай“», — обратился к москвичам глава столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он подчеркнул, что во время распространения коронавируса необходимо соблюдать рекомендации врачей. Людям стоит по возможности оставаться дома и не нарушать правила самоизоляции.

Пропуска в столице выдают по заявительному принципу, но сведения — в том числе и данные о работодателе — потом проверяют. Если выясняется, что сведения введены неправильно или недостоверны, то документ аннулируют. Граждан, которые указали недостоверные данные, привлекут к административной ответственности.

Проверять цифровые пропуска начнут с 15 апреля. Их необходимо получить, чтобы передвигаться по Москве на личном, служебном или общественном транспорте. Пешеходам пропуска не нужны, однако они должны помнить о необходимости соблюдать введенные московскими властями правила и ограничения.