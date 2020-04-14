Число зараженных коронавирусом в России превысило 21 000

В России за сутки стало на 2774 коронавирусных больных больше. Теперь в стране 21 102 зараженных, сообщил оперштаб Москвы. Новые случаи зафиксированы в 51 российском регионе.

Полностью выздороветь удалось 224 пациентам. Всего от COVID-19 излечились с начала эпидемии 1694 больных. Смертельных случаев 170 (+22 за сутки).

Больше всего зараженных в Москве — 13 002, далее идут Московская область (2315) и Санкт-Петербург (799). Коронавирус распространился по 82 российским регионам.

Под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19 находятся 133 тысячи человек. В Роспотребнадзоре уточнили, что проведено уже свыше 1,4 миллиона тестов на коронавирус. Только в Московской области на 14 апреля сделали 104 520 лабораторных исследований. Анализы брали в том числе от людей, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран.

Тесты на COVID-19 проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые люди могут пройти обследование в негосударственных лабораториях.

Глава надзорного органа Анна Попова ранее заметила, что с начала апреля процент людей, у которых нет клинических симптомов заболевания, достиг 40%.

В Роспотребнадзорее надеются, что через неделю рост числа зараженных прекратится. С 14 апреля ведомство начнет выяснять, у кого из москвичей есть иммунитет к коронавирусу.

Остановить эпидемию коронавируса и добиться спада распространения инфекции можно, если люди будут соблюдать социальную дистанцию и введенные ограничения. В ВОЗ заметили, что динамика развития ситуации зависит от «массовых, решительных мер».