Северная Корея пока не сообщала о случаях заражения коронавирусом — ВОЗ
ВОЗ заявила, что от Северной Кореи не поступало заявлений о случаях заражения коронавирусной инфекцией в стране. Об этом написал сайт «Мир 24» со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
«Власти КНДР пока не сообщили ВОЗ ни об одном случае заболевания коронавирусом на своей территории», — сообщил Харрис.
Стабильную противоэпидемическую ситуацию в Северной Корее помогают поддерживать последовательная организованность, единство и обязательность в оборонительных мерах.