«Власти КНДР пока не сообщили ВОЗ ни об одном случае заболевания коронавирусом на своей территории», — сообщил Харрис.

Стабильную противоэпидемическую ситуацию в Северной Корее помогают поддерживать последовательная организованность, единство и обязательность в оборонительных мерах.