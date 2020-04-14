Экспресс-тесты на коронавирус начали выпускать в Новосибирске

Специалисты Новосибирской области запустили производство экспресс-тестов на выявление коронавируса. Первые партии уже отправили в регионы. Теперь анализ будет занимать всего 40 минут при точности результата более 94%.

«Резидент Технопарка Новосибирского Академгородка наладил производство разработанного им экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19», — сообщило правительство Новосибирской области.

Ожидание результата теста занимает 40 минут, что в среднем в три-четыре раза быстрее по сравнению с существующими тестами. Точность полученного исследования составляет более 94%. Таких цифр удалось добиться благодаря ферменту, созданному сотрудниками ГК «Медико-биологический союз».

Российские регионы уже получили первые партии экспресс-тестов. Всего компания планирует выпускать по 500 тысяч экземпляров каждую неделю.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство готовит к выпуску сразу три вакцины от коронавируса. Препарат появится после завершения испытаний.