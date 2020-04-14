Жителям Подмосковья с завтрашнего дня надо получать электронный пропуск. Вот как это сделать

Система цифровых пропусков начнет действовать в Подмосковье с 15 апреля. Эти электронные документы будут нужны для передвижения по Москве и области. Получить пропуск легко — вот подробная инструкция.

Для получения электронного пропуска необходимо скачать приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». Программа доступна в App Store и Google Play. Еще жители могут найти ссылку на форму на портале госуслуг.

Для предпринимателей и юридических лиц работает отдельная ссылка на портале. Работодатели могут оформить пропуска сразу на всех сотрудников, которым необходимо быть на рабочем месте. В этом случае документ выдается один раз и действует до 30 апреля.

После установки приложения потребуется ввести логин и пароль, как на портале госуслуг. Если аккаунта нет, то можно пройти быструю регистрацию. Для этого нужно ввести номер телефона и адрес электронной почты. Когда вы вошли в приложение, увидите несколько вариантов статуса на выбор. Отметить необходимо тот, который соответствует вашему состоянию здоровья и местонахождению.

Затем программа предложит заполнить анкету. После ввода всех данных откроется страница, на которой нужно заполнить информацию о документе, удостоверяющем личность. Это может быть паспорт или свидетельство о рождении.

Если потребуется консультация по заполнению полей в мобильном приложении, то можно позвонить на номер горячей линии: 8-800-550-50-30. Специалисты ответят на все вопросы.

Затем необходимо ответить на вопрос о своем состоянии здоровья. Вы регистрируете свой выход из дома, указав причину. На странице появятся QR-код и таймер — его нужно будет остановить после возвращения домой.

Электронные пропуска начнут действовать с 15 апреля. Их будут спрашивать у тех жителей региона, которые пользуются общественным или личным транспортом.