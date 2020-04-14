    14 апреля 2020, 15:17

    Волонтерам на Урале выдали машины для помощи пенсионерам во время пандемии

    Анастасия Кременчугская

    Уральские волонтеры, помогающие пенсионерам во время карантина, получили автомобили. В волонтерский штаб акции #Мывместе в Свердловской области направили шесть машин Hyundai. Об этом написало ИА Ura.ru.

    «Волонтерам в пользование передают шесть машин и карточки на топливо. Машины будут распределены по одной на каждую волонтерскую организацию. В итоге волонтеры смогут более оперативно выполнять заявки, которые поступают к нам на горячую линию», — сообщила Анастасия Лизунова, одна из участниц акции.

    Из-за увеличения количества заявок транспортное средство становится все более необходимо. Благодаря предоставленным автомобилям волонтеры смогут разводить продукты и лекарства по разным городам и поселкам области.

    Для водителей установили требования. Они должны проходить обработку, а стаж вождения должен быть не менее трех лет.

    Автомобили KIA, Mercedes-Benz, BMW и Volvo также передали автомобили для волонтеров акции #МыВместе в разных регионах России. Компании являются партнерами акции.