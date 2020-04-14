Волонтерам на Урале выдали машины для помощи пенсионерам во время пандемии

«Волонтерам в пользование передают шесть машин и карточки на топливо. Машины будут распределены по одной на каждую волонтерскую организацию. В итоге волонтеры смогут более оперативно выполнять заявки, которые поступают к нам на горячую линию», — сообщила Анастасия Лизунова, одна из участниц акции.

Из-за увеличения количества заявок транспортное средство становится все более необходимо. Благодаря предоставленным автомобилям волонтеры смогут разводить продукты и лекарства по разным городам и поселкам области.

Для водителей установили требования. Они должны проходить обработку, а стаж вождения должен быть не менее трех лет.

Автомобили KIA, Mercedes-Benz, BMW и Volvo также передали автомобили для волонтеров акции #МыВместе в разных регионах России. Компании являются партнерами акции.