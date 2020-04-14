В Калининграде ввели обязательные разрешения на передвижение граждан

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ, согласно которому ужесточается контроль за передвижением граждан — с 16 апреля калининградцам придется иметь при себе документы, разрешающие им выход на работу.

«Возможность нахождения жителей региона вне места проживания подтверждается справкой, оформляемой работодателем», — следует из указа губернатора.

Без такого документа по области смогут передвигаться только сотрудники правоохранительных и надзорных органов, госслужащие, судьи, нотариусы, журналисты и охранники при наличии служебных удостоверений.

Остальным жителям разрешается выходить из дома только для того, чтобы закупиться продуктами, выгулять собаку или вынести мусор, при этом при себе необходимо иметь паспорт. Также горожанам разрешается выезжать на личном автомобиле на дачу.

В регионе за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 79 заболевших. 16 человек выздоровели, один пациент скончался.