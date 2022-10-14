Пресс-конференция Путина в Астане. Главное | 360°

Власть 14 октября 2022, 22:49 Поделиться Telegram

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Viber Сроки завершения частичной мобилизации и развитие отношений с Центральной Азией. Главное из пресс-конференции Путина Президент России Путин провел пресс-конференцию в Астане РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин участвовал в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и встрече глав государств СНГ. Мероприятие прошло в столице Турции —Астане. После саммита российский лидер провел пресс-конференцию. Путин заявил о росте интереса Центральной Азии к России, объяснил роль Германии в украинском конфликте, а также обозначил сроки завершения частичной мобилизации в стране. «360» собрал главные заявления президента России.

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Россия и Центральная Азия

За последние годы еще больше вырос интерес стран Центральной Азии к России. Увеличились и продолжают расти объемы товарооборота, рассказал Путин. Идет развитие и новых логистических цепочек, отметил российский лидер. Это интересно обеим сторонам.

«Россия еще больше стала интересна странам центральной Азии. Объемы торговли растут, большими темпами чем раньше, развиваем новые логистические цепочки, страны региона в этом заинтересованы. Появляются новые возможности с точки зрения кооперации, развития новых компетенций. Смотрим, как реанимировать старые предприятия. Это и для нас интересно, и для наших партнеров», — отметил Путин.

Усложняющаяся ситуация в мире и в регионе подталкивает к активизации всех механизмов взаимодействия между Россией и азиатскими странами.

Президент также заявил о попытках извне помешать связям России и стран Центральной Азии.

«[Происходят] попытки со стороны помешать развитию нашей с вами кооперации во многих областях, нарушить складывающиеся на протяжении истории честные связи и тесное взаимодействие в политике, экономике, гуманитарной сфере», — сказал Путин.

Отношения России и Украины

Российских партнеров беспокоят и интересуют отношения, которые в дальнейшем сложатся между Россией и Украиной. Путин отметил, что в этом нет ничего неожиданного.

«Я партнеров информирую, высказываю нашу точку зрения. Это никак не влияет на глубину отношений России с этими странами», — добавил президент.

Российская сторона всегда заявляла об открытости к переговорам по конфликту на Украине. Путин напомнил, что в Стамбуле были достигнуты определенные договоренности, но «как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало».

Как отметил российский лидер, если киевские власти созреют на проведение переговоров, тогда будут востребованы все посреднические силы тех, кто заинтересован в урегулировании конфликта. Россия, по его словам, не ставила перед собой задачу уничтожить Украину.

«То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы позже, но в худших для нас условиях, во и все. Так что мы действуем правильно и своевременно. Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины», — заявил Путин.

Президент также отметил, что Россия учла взрыв на Крымском мосту и поэтому усилила контроль за объектами критической инфраструктуры.

Роль НАТО и Запада в украинском конфликте

Глава североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что поражение Украины для него станет личным поражением. Это заявление можно трактовать по-разному. Но главное, нужно понимать, что любое прямое столкновение НАТО с Россией приведет к глобальным и страшным последствиям, подчеркнул Путин. Он выразил надежду на то, что «ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать».

Германия в украинском конфликте во главу угла поставила интересы не собственного народа, а союзников в НАТО. По мнению Путина, это решение было ошибкой, за которую расплачиваются экономика, бизнес и немцы.

Также Путин пока не видит необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом. Для этого, по словам российского лидера, нет платформы.

Частичная мобилизация в России

Объявленная в России частичная мобилизация постепенно завершается. Процесс, как отметил Путин, полностью прекратится примерно через две недели. В рамках частичной мобилизации уже призвали около 222 тысяч человек из запланированных 300 тысяч, и причин для увеличения нет, добавил президент.

РИА «Новости»

Путин также пообещал дополнительно дать поручения Совбезу РФ, чтобы он провел инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных граждан.

Годовщина единства в борьбе с нацизмом

На встрече глав государств СНГ Путин предложить объявить 2025 год как годовщину единства в борьбе с нацизмом. Он заявил о необходимости использовать добрую волю при разрешении конфликтных ситуаций на территории СНГ. Российский лидер напомнил, что страна всегда пыталась искать мирные способы решения споров, в том числе, в Карабахе.

Всех лидеров стран СНГ глава государства пригласил в Санкт-Петербург. Там в конце 2022 года пройдет неформальный саммит.

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