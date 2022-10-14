Путин заявил о попытках извне помешать связям России и стран Центральной Азии | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Реклама

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Мир

15 октября 2022, 20:54

США призвали отказаться от трех ключевых союзников

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Подмосковье

15 октября 2022, 20:44

Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах

Мир

15 октября 2022, 20:31

Румынию уличили в продаже электричества по завышенным ценам

Мир

15 октября 2022, 20:26

Полиция Норвегии задержала россиянина из-за управления дроном

Мир

15 октября 2022, 20:19

США предрекли резкое снижение поставок вооружения на Украину

Важное

14 октября 2022, 13:25

Путин заявил о попытках извне помешать связям России и стран Центральной Азии

Президент РФ Путин заявил о попытках помешать связям страны с Центральной Азией

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин заявил о попытках извне помешать связям России и стран Центральной Азии. Об этом сообщил ТАСС.

«[Происходят] попытки со стороны помешать развитию нашей с вами кооперации во многих областях, нарушить складывающиеся на протяжении истории честные связи и тесное взаимодействие в политике, экономике, гуманитарной сфере», — отметил глава государства.

Реклама

Он обратил внимание, что активизации всех механизмов взаимодействия между Россией и азиатскими странами подталкивает усложняющаяся ситуация в мире и в регионе.

Реклама

Президент подчеркнул, что сегодня очень востребованы по-настоящему скоординированные совместные шаги как по наращиванию союзничества и стратегического партнерства, так и по повышению устойчивости экономической составляющей.

Путин добавил, что Россия заинтересована в подключении стран Центральной Азии к российским программам импортозамещения. Он обратил внимание, что, например, РФ готова помочь в восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии.

Ранее Путин призвал максимально использовать добрую волю при решении конфликтов в СНГ.

Владимир Путин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама