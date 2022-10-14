Путин заявил о попытках извне помешать связям России и стран Центральной Азии | 360°

Важное 14 октября 2022, 13:25 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил о попытках извне помешать связям России и стран Центральной Азии Президент РФ Путин заявил о попытках помешать связям страны с Центральной Азией РИА Новости

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Президент России Владимир Путин заявил о попытках извне помешать связям России и стран Центральной Азии. Об этом сообщил ТАСС.

«[Происходят] попытки со стороны помешать развитию нашей с вами кооперации во многих областях, нарушить складывающиеся на протяжении истории честные связи и тесное взаимодействие в политике, экономике, гуманитарной сфере», — отметил глава государства.

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Он обратил внимание, что активизации всех механизмов взаимодействия между Россией и азиатскими странами подталкивает усложняющаяся ситуация в мире и в регионе.

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Президент подчеркнул, что сегодня очень востребованы по-настоящему скоординированные совместные шаги как по наращиванию союзничества и стратегического партнерства, так и по повышению устойчивости экономической составляющей.

Путин добавил, что Россия заинтересована в подключении стран Центральной Азии к российским программам импортозамещения. Он обратил внимание, что, например, РФ готова помочь в восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии.

Ранее Путин призвал максимально использовать добрую волю при решении конфликтов в СНГ.

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