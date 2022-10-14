Путин заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому вопросу | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 16:40 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому вопросу Владимир Путин сообщил, что Россия открыта к переговорам c Украиной РИА Новости

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Россия всегда заявляла, что открыта к переговорам по конфликту на Украине. Об этом 14 октября сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

«Мы всегда говорили, что мы открыты (к переговорам с Украиной — прим. «360»). Мы даже в Стамбуле достигли определенных договоренностей, эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Все, как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало», — заявил российский лидер.

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Он отметил, что если киевские власти созреют на проведение переговоров, тогда будут востребованы все посреднические силы тех, кто заинтересован в урегулировании конфликта.

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На пресс-конференции Путин подчеркнул, что Россия никогда не ставила себе задачу уничтожить Украину. Он пояснил, что происходящее сегодня малоприятно, однако то же самое РФ получила бы позже, только в худших условиях. Президент выразил надежду на то, что никто не пойдет на прямую конфронтацию с Россией. Он добавил, что в случае столкновения НАТО с РФ ситуация приведет к глобальным и страшным последствиям.

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