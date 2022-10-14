Путин даст поручения Совбезу РФ проверить подготовку мобилизованных | 360°

Важное 14 октября 2022, 15:58 Поделиться Telegram

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Viber Путин даст поручения Совбезу РФ проверить подготовку мобилизованных Президент РФ Путин даст поручения Совбезу РФ проверить подготовку мобилизованных РИА Новости

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Президент РФ Владимир Путин пообещал дополнительно дать поручения Совбезу РФ, чтобы он провел инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных граждан. Об этом сообщил ТАСС.

«Дополнительно дам поручения Совбезу РФ, чтобы они провели инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных граждан», — сказал Путин.

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Путин заявил, что уже мобилизовали 222 тысячи россиян — 16 тысяч из выполняют боевые задачи.

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По словам Путина мобилизация, должна завершиться в течение двух недель. Никаких новых предложений от Минобороны по мобилизации, по его словам, не поступало и не планируется.

«Сейчас мобилизовано 222 тысячи человек, в течение двух недель, думаю, все мобилизационные мероприятия будут завершены», — резюмировал президент.

Он подчеркнул, что все призываемые в рамках частичной мобилизации должны пройти обязательную подготовку.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать около 300 тысяч человек.

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