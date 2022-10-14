Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации в России | 360°

Власть 14 октября 2022, 15:51 Поделиться Telegram

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Viber Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации в России Президент России Путин: частичная мобилизация завершится примерно через две недели РИА Новости

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Объявленная в России частичная мобилизация постепенно завершается. Примерно через две недели процесс полностью прекратится. Такое заявление на пресс-конференции в Астане сделал президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в рамках частичной мобилизации уже призвали около 222 тысяч человек из запланированных 300 тысяч, и причин для увеличения нет.

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«В подразделениях вооруженных сил уже находятся более 33 тысяч мобилизованных, в том числе, 16 тысяч в частях, привлекаемых к боевым задачам», — заявил Путин.

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Российский лидер отметил, что все мобилизованные проходят в частях формированиях первичную подготовку, которая занимает от пяти до 15 дней. Здесь все зависит от военно-учетной специальности призванного.

Затем подготовка идет уже в самих войсках, где проходит боевое слаживание.

«Я дополнительно дам поручение Совету Безопасности. Там есть военные люди служившие в Минобороны с хорошим опытом, знающие свое дело специалисты высокого уровня. Дам им поручение провести инспекцию того, как осуществляется подготовка мобилизованных граждан», — добавил Путин.

Отвечая на вопрос о причинах проведения частичной мобилизации. Президент России отметил, что линия соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции составляет 1100 километров. Удержать ее силами исключительно контрактников невозможно.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент России Владимир Путин назвал это решение противостоянием актуальной угрозе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, обладающие боевым опытом и военно-учетной специальностью

Позже Путин заявил, что в ходе набора обнаружился ряд проблем в системе работы военкоматов и потребовал проанализировать все ошибки и не допускать их впредь.

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