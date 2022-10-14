Путин заявил о росте интереса Центральной Азии к России | 360°

Власть 14 октября 2022, 15:37 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил о росте интереса Центральной Азии к России Президент России Путин рассказал о росте товарооборота со странами Центральной Азии РИА Новости

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Интерес стран Центральной Азии к России за последние годы вырос еще больше. Увеличились и продолжают расти объемы товарооборота. Об этом на пресс-конференции в Астане заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что также идет развитие новых логистических цепочек, что интересно обеим сторонам.

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«Россия еще больше стала интересна странам центральной Азии. Объемы торговли растут, большими темпами чем раньше, развиваем новые логистические цепочки, страны региона в этом заинтересованы. Появляются новые возможности с точки зрения кооперации, развития новых компетенций. Смотрим, как реанимировать старые предприятия. Это и для нас интересно, и для наших партнеров», — заявил Путин.

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Российский лидер отметил, что сейчас важно решить вопрос финансовой организации, перехода на национальные валюты стран-партнеров.

Президент России отметил, что в формате саммитов в Астане участники изучают проекты и направления, которые интересны для всего региона. Это их отличает от обычных двусторонних встреч.

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