Путин заявил, что партнеров интересуют будущие отношения России и Украины | 360°

Важное 14 октября 2022, 15:39 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил, что партнеров интересуют будущие отношения России и Украины Президент Путин заявил, что партнеров интересуют будущие отношения России и Украины РИА Новости

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Партнеров России беспокоят и интересуют отношения, которые в дальнейшем сложатся между российской и украинской сторонами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время конференции в Астане.

«Партнеров интересует и беспокоит и будущее отношений на украинско-российском направлении. Это правда, в этом ничего неожиданного нет. Я партнеров информирую, высказываю нашу точку зрения. Это никак не влияет на глубину отношений России с этими странами», — сказал он на пресс-конференции в Астане.

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Путин отметил особую роль ОАЭ как посредника в конфликте на Украине. По его словам, Эмираты были активными участниками вывоза зерна с Украины. Также эта страна занимается вопросами гуманитарного характера, за что Россия ей очень благодарна, подчеркнул президент.

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