Путин сообщил, что не видит необходимости в переговорах с Байденом | 360°

Важное 14 октября 2022, 15:50 Поделиться Telegram

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Viber Путин сообщил, что не видит необходимости в переговорах с Байденом Президент Путин сообщил, что не видит необходимости в переговорах с Байденом РИА Новости

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с американским коллегой Джо Байденом. По словам российского лидера, для этого нет платформы.

«Надо его спросить. Готов ли он со мной проводить переговоры. Пока не вижу такой необходимости по большому счету, платформы для переговоров нет», — сказал Путин на пресс-конференции в Астане.

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Он добавил, что пока не принял окончательное решение о поездке на саммит G20, где могла бы пройти встреча.

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«Но Россия наверняка будет принимать участие в этой работе в каком формате, мы еще подумаем», — отметил глава государства.

Он заявил, что речи идет о прямых переговорах с участниками G20.

«С некоторыми из них мы находимся в постоянном контакте. С президентом США такие вопросы не обсуждались», — подытожил Путин.

Саммит G20 пройдет в ноябре на Бали.

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