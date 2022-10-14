Россия не ставила перед собой задачу уничтожить Украину — Путин | 360°

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14 октября 2022, 15:59

Россия не ставила перед собой задачу уничтожить Украину — Путин

Президент Путин: Россия не ставила перед собой задачу уничтожить Украину

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Российские власти не ставили себе задачу уничтожить Украину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане.

«То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но это все то же самое мы получили бы позже, но в худших для нас условиях, во и все. Так что мы действуем правильно и своевременно. Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины», — сказал он.

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Также он высказался о риторике НАТО. Альянс говорит, что поражение Украины для него станет личным поражением. Путин заявил, что введение каких-либо войск в прямое столкновение с российской армией — «это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе».

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Российский лидер выразил надежду на то, что никто не пойдет на прямую конфронтацию с Россией.

Владимир Путин

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