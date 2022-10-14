Путин предложил лидерам стран СНГ посетить Петербург в конце года | 360°

Власть 14 октября 2022, 10:25 Поделиться Telegram

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Viber Путин предложил лидерам стран СНГ посетить Петербург в конце года Президент Путин предложил лидерам стран СНГ посетить Петербург в конце года РИА Новости

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Президент РФ Владимир Путин пригласил всех лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург, где в конце 2022 года пройдет неформальный саммит. Об этом сообщил ТАСС.

Путин поблагодарил за поддержку идеи объявить Санкт-Петербург культурной столицей в 2023 году.

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«Мы с коллегами уже обсуждали: накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу. Я вас с удовольствием всех приглашаю», — сказал он в Астане, обращаясь к коллегам по саммиту Содружества.

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Также на мероприятии российский лидер заявил, что в данные момент предпринимаются серьезные усилия для перехода стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на расчеты в нацвалютах. По его словам, сейчас идет активизация совместной деятельности по импортозамещению, укреплению финансового и технологического суверенитета. Товарооборот стран СНГ между собой в последние шесть месяцев возрос на 7 %.

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