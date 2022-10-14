Путин сообщил об усилении контроля над инфраструктурой после теракта на Крымском мосту | 360°

Важное 14 октября 2022, 15:58 Поделиться Telegram

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Viber Путин сообщил об усилении контроля над инфраструктурой после теракта на Крымском мосту Путин: контроль на объектах инфраструктуры усилили после взрыва на Крымском мосту

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Российские власти учли взрыв на Крымском мосту и поэтому усилили контроль за объектами критической инфраструктуры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане.

«После теракта на Крымском мосту спецслужбы получили задание усилить контроль с целью обеспечить безопасность всех критических важных инфраструктурных объектов», — сказал он.

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По словам Путина, соответствующие службы должны провести соответствующие мероприятия и на объектах энергетики, на транспортных объектах.

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«Страна у нас большая, будем надеяться, что работа будет эффективной», — добавил он.

Ранее Путин сообщил, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту, скорее всего, прибыла в Россию через море. Однако пока еще не установлен точно тип транспорта, который ее перевез.

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