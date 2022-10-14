Путин сообщил об усилении контроля над инфраструктурой после теракта на Крымском мосту | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Реклама

Мир

15 октября 2022, 20:54

США призвали отказаться от трех ключевых союзников

Подмосковье

15 октября 2022, 20:44

Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах

Мир

15 октября 2022, 20:31

Румынию уличили в продаже электричества по завышенным ценам

Мир

15 октября 2022, 20:26

Полиция Норвегии задержала россиянина из-за управления дроном

Мир

15 октября 2022, 20:19

США предрекли резкое снижение поставок вооружения на Украину

Происшествия

15 октября 2022, 20:17

Число погибших в аварии на угольной шахте в Турции возросло до 41

Общество

15 октября 2022, 20:17

Кабмин направил на ликвидацию вреда в Усолье-Сибирском 257 миллионов рублей

Важное

14 октября 2022, 15:58

Путин сообщил об усилении контроля над инфраструктурой после теракта на Крымском мосту

Путин: контроль на объектах инфраструктуры усилили после взрыва на Крымском мосту

Читать 360tv в

Российские власти учли взрыв на Крымском мосту и поэтому усилили контроль за объектами критической инфраструктуры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане.

«После теракта на Крымском мосту спецслужбы получили задание усилить контроль с целью обеспечить безопасность всех критических важных инфраструктурных объектов», — сказал он.

Реклама

По словам Путина, соответствующие службы должны провести соответствующие мероприятия и на объектах энергетики, на транспортных объектах.

Реклама

«Страна у нас большая, будем надеяться, что работа будет эффективной», — добавил он.

Ранее Путин  сообщил, что взрывчатка для теракта на Крымском мосту, скорее всего,  прибыла в Россию через море. Однако пока еще не установлен точно тип транспорта, который ее перевез.

Крымский мост

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама