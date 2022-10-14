Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом единства в борьбе с нацизмом | 360°

Все новости

Мир

15 октября 2022, 21:23

Генсек ОПЕК назвал верным решение о сокращении добычи нефти

Мир

15 октября 2022, 21:22

Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета

Реклама

Мир

15 октября 2022, 21:19

Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием

Москва

15 октября 2022, 21:17

Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД

Мир

15 октября 2022, 20:58

Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации

Мир

15 октября 2022, 20:54

Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными

Мир

15 октября 2022, 20:54

США призвали отказаться от трех ключевых союзников

Москва

15 октября 2022, 20:54

Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Подмосковье

15 октября 2022, 20:44

Фестиваль-конкурс «Хрустальный башмачок — дети» прошел в Луховицах

Мир

14 октября 2022, 10:22

Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом единства в борьбе с нацизмом

Президент РФ Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом единства в борьбе с нацизмом

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин на встрече глав государств СНГ в Астане предложить объявить 2025 год как годовщину единства в борьбе с нацизмом. Об этом написал ТАСС.

«Предлагаю объявить 2025 год в СНГ как год единства в борьбе с нацизмом и год 80-летия Победы», — сообщил он.

Реклама

Также российский лидер заявил о необходимости использовать добрую  волю при разрешении конфликтных ситуаций на территории СНГ. Он напомнил, что РФ всегда пыталась искать мирные способы решения споров, в том числе, в Карабахе.

Реклама

Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву провести переговоры в России.

Помимо этого, президент сообщил, что страны СНГ делают необходимые усилия для перехода расчетов между собой в национальных валютах, укрепляя как технологический, так и финансовый суверенитет.

Россия

Владимир Путин

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама