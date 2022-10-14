Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом единства в борьбе с нацизмом | 360°

Мир 14 октября 2022, 10:22 Поделиться Telegram

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Viber Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом единства в борьбе с нацизмом Президент РФ Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом единства в борьбе с нацизмом

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Президент России Владимир Путин на встрече глав государств СНГ в Астане предложить объявить 2025 год как годовщину единства в борьбе с нацизмом. Об этом написал ТАСС.

«Предлагаю объявить 2025 год в СНГ как год единства в борьбе с нацизмом и год 80-летия Победы», — сообщил он.

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Также российский лидер заявил о необходимости использовать добрую волю при разрешении конфликтных ситуаций на территории СНГ. Он напомнил, что РФ всегда пыталась искать мирные способы решения споров, в том числе, в Карабахе.

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Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву провести переговоры в России.

Помимо этого, президент сообщил, что страны СНГ делают необходимые усилия для перехода расчетов между собой в национальных валютах, укрепляя как технологический, так и финансовый суверенитет.

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