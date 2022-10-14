Путин объяснил роль Германии в украинском конфликте | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 15:40 Поделиться Telegram

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Viber Путин объяснил роль Германии в украинском конфликте Президент РФ Путин: Германия поставила во главу угла интересы НАТО, а не своего народа РИА Новости

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Власти Германии в украинском конфликте сделали свой выбор, поставив во главу угла интересы союзников в НАТО, а не собственного народа. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане.

«Это выбор тех людей, которые легитимным образом пришли к власти в Германии. Они сами должны решить, что важнее: выполнение союзных обязательств, как они это видят, или обеспечение интересов собственного народа и национальных интересов», — сказал Путин.

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По словам Путина, власти ФРГ поставили во главу угла обязательства в рамках НАТО.

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«Считаю это решение ошибкой, за которую расплачиваются экономика, бизнес и граждане ФРГ», — добавил он.

Путин отметил, что союзники ФРГ не считаются с интересами немецкого общества, иначе бы не принимали участие в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Газопровод „Северный поток-2“ хоть и не работал, но был элемент надежности. Я уже говорил, что одна ветка в рабочем состоянии. Но решение о поставках газа не принимается, и, видимо, вряд ли будет принято», — добавил российский лидер.

По словам Путина, дело в этой ситуации не в России, а в западных странах.

«Чем руководствуются руководители тех или иных государств, это их дело», — заключил он.

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