Путин заявил об опасности прямого столкновения НАТО с армией России | 360°

Власть 14 октября 2022, 16:12 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил об опасности прямого столкновения НАТО с армией России Президент Путин назвал шагом к катастрофе столкновение НАТО с Россией

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Заявление НАТО, что поражение Украины станет проирышем альянса можно трактовать по-разному. Но главное, нужно понимать, что любое прямое столкновение альянса с Россией приведет к глобальным и страшным последствиям. Об этом заявил президент Украины Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

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Комментируя заявление о поражение Украины он напомнил, что в 2014 году Крым по итогам референдума вошел в состав Россиии, но непонятно, стало ли этом поражением Киева.

«В любом случае введение каких-то войск в прямое столкновение с российской армией — это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать», — подчеркнул Путин.

О том, что победу России в конфликте на Украине допустить нельзя, так как это станет поражением для всего Североатлантического альянса заявил глава НАТО Йенс Столтенберг.

Он добавил, что в бдижайшее время организация усилит военную помощь для Украины и направит необходимое вооружение для защиты объектов инфраструктуры

По словам Столтенберга, альянс стал ирать ключевую роль в развернувшемся кризисе, хоть и не является его стороной.

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