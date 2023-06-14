Власть 14 июня 2023, 00:07 Буфер по старой границе СССР. Что за «санитарную зону» на Украине имел в виду Путин? Военный эксперт Орлов: буферную зону на Украине нужно распространить до старых границ СССР Шебекино, Белгородская область / Telegram

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Президент России Владимир Путин во время беседы с военкорами заявил, что если прилеты на территорию страны продолжатся, то власти рассмотрят создание на Украине «санитарной зоны». «360» выяснил, что такое «санитарная зона» и как она поможет уберечь приграничные территории от обстрелов ВСУ.

Россия не поддается на провокации

Украина не прекращает бездумно атаковать российские территории. Если еще недавнего времени под ударом были ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, недавно вошедшие в состав РФ, то теперь ВСУ лупят по исконно русским землям. Более всего от прилетов пострадала Белгородская область, украинские националисты фактически полностью разбомбили город Шебекино, людей пришлось эвакуировать в безопасную зону.

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Боевики киевского режима также устроили атаку беспилотников на Москву. Сначала украинский дрон атаковал резиденцию Путина в Кремле, потом восемь БПЛА нацелились на жилые кварталы в российской столице. Атаки удалось отбить, пострадали лишь фасады зданий и нервы москвичей. Однако Москва не поддается на провокации и не совершает необдуманных действий, как от нее ожидал противник. Даже на Украине признают, что ожидавшие от Путина поспешных действий «плохо его знают».

Вопрос с атаками будет решен

Российский президент в беседе с военкорами 13 июня отметил, что вопросы атаки беспилотников на российскую территорию решаемы. Путин привел в пример аналогичную проблему на территории аэродрома Хмеймим в Сирии. Там этот вопрос решили, в рамках СВО тоже все решаемо, хоть и не всегда просто, отметил глава государства.

Атаки ВСУ на территорию Белгородской области призваны отвлечь внимание от критических для украинской армии направлений. Путин заверил, что проблему обстрелов российских регионов так или иначе решат. Для этого есть два пути. Первый подразумевает повышение эффективности контрбатарейной борьбы, но не дает стопроцентной гарантии отсутствия прилетов. Следующий шаг — это создание на Украине «санитарной зоны», чтобы ВСУ не имели возможности запускать ракеты на территорию России. Путин заявил, что если прилеты продолжатся, Россия будет вынуждена рассмотреть этот вопрос.

Шебекино, Белгородская область / Telegram

«Буферная зона» по старой границе СССР

На вопрос, что такое «санитарная зона» и как она поможет обезопасить приграничные территории РФ, «360» ответил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Специалист отметил, что глава государства, скорее всего, имел в виду «буферную зону».

«Данная территория предназначена, чтобы отдалить на большее расстояние те подразделения, силы, вооруженные отряды, которые находятся под контролем у киевского режима, от наших границ. Чтобы они с тех территорий не могли вести огонь теми вооружениями и теми средствами, которые есть в распоряжении, или теми средствами, которые в их распоряжении передаются по линии блока НАТО», — рассказал Орлов.

Эксперт отметил, что с учетом дальности поставляемого альянсом вооружения, «буферная зона» должна простираться «по старой границе СССР».

Украина отвергает свою причастность к террористическим актам на территории России. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк опроверг прямую причастность Украины к атаке дронов на Москву. Белый дом также открестился от участия в подготовке теракта.

После взрыва Каховской ГЭС украинские «говорящие головы» тут же обвинили в этом Россию. Позже президент Украины Владимир Зеленский признал, что у него нет доказательств причастности РФ к подрыву ГЭС.

Владимир Орлов отметил, что это «всего лишь политические заявления», в которых стороны трактуют по-своему происходящее «на земле». И это всегда остается на совести политиков, подчеркнул эксперт.