Происшествия 08 июня 2023, 12:34 Обстрел ВСУ повредил промышленные предприятия и гостиницу в Шебекине Белгородский губернатор Гладков: боевики ВСУ выпустили по Шебекинскому округу 345 снарядов РИА «Новости»

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Украинские боевики за сутки выпустили по Шебекинскому городскому округу 345 снарядов, а беспилотники сбросили 18 взрывных устройств. В результате очередной атаки пострадавших среди жителей нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что районом центре повреждения получили несколько промышленных предприятий и гостиница. Данные по ситуации с жилыми домами и автомобилями уточняют экстренные службы.

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Входящее в городской округ село Безлюдовка пережило обстрел из «Градов». Всего по населенному пункту выпустили пять снарядов. В трех домах осколки выбили окна, а также повредили кровли и заборы.

Шесть снарядов из системы залпового огня «Град» украинские боевики выпустили по селу Графовка. Боеприпасы повредили дорогу и три дома. По селу Муром ВСУ били из артиллерии. Всего за сутки зафиксировали 16 прилетов. Пострадали хозяйственная постройка и машина.

Самые серьезные последствия — в поселке Новая Таволжанка, куда прилетели 40 снарядов. Повреждения получили две многоэтажки и восемь домов частного сектора. Там осколки выбили окна, повредили фасады и кровлю. Село Терезовка пережило минометный обстрел без последствий.

Белгородская область уже несколько недель находится под массированными обстрелами со стороны украинских боевиков. Власти эвакуировали жителей из приграничных населенных пунктов, чтобы избежать большого количества жертв.

По данным на вторник, 6 июня, всего из-под огня вывезли 60 тысяч человек.