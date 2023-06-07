Мир 07 июня 2023, 22:21 Зеленский признал, что у Киева нет доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС Зеленский: Киев не располагает доказательствами причастности России к ЧП на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Киева нет доказательств причастности России к атаке на Каховскую ГЭС. Об этом он заявил в интервью немецкой газетеBild.

«Какие доказательства мы можем иметь? Когда мы будем на месте, то соберем доказательства», — сказал украинский лидер.

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Зеленский добавил, что к этому нужно привлечь международных экспертов. Вместе с тем глава украинского государства заверил, что подрыв Каховской ГЭС произошел «только из-за России и людей, которые сейчас контролируют данный регион». По словам Зеленского, он и ранее утверждал, что «еще год назад Киев указывал, что располагает информацией о том, что что-то должно произойти».

ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской АЭС утром 6 июня. Из-за обстрелов разрушились задвижки, вода хлынула на населенные пункты. В Новой Каховке уровень воды достигал 12 метров. Подрыв ГЭС нанес серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра. Существует риск обмеления Северо-Крымского канала.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать помощь людям и ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области.